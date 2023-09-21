Galatasaray, Devler Ligi'nde grup maçlarına beraberlikle başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı.

Maçın 7. dakikasında, sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi.

9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı.

24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarı

56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti.

73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı: 2-2.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

Son anda bulduğu gollerle bir puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı takım, gruptaki ikinci maçını 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti unuttu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Son 19 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere toplam 19 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17'ye çıkardı

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Kopenhag'da Elias Jelert kırmızı kart gördü

Kopenhag'da Elias Jelert, karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtaki ilk kartını 52. dakikada gören Jelert, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.