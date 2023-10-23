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23 Ekim 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 12:45:00

Galatasaray, Bayern Münih'i konuk edecek

Kaynak: AA

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

RAM Park'ta yapılacak maç, saat 19.45 başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, grupta 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih ise ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi, grupta 6 puanla zirvede yer alıyor.

ICARDI'NİN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlık geçirdi.

Sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi'nin, Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.

ZIYECH KADRODA YER ALACAK

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech, Bayern Münih maçının kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçtan sonra sakatlanan Faslı futbolcu, takımının son 5 resmi karşılaşmasında görev yapamadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Ziyech, Bayern Münih maçında formasına kavuşacak.

SON 23 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

BAYERN MUNIH'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bayern Münih'te 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Alman ekibinde tedavileri devam eden Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Bayern Münih'te sakatlığı yeni geçen tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in durumu ise belirsiz.

BAYERN MUNIH SON 6 SEZONDA GRUPLARDA YENİLMEDİ

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

Etiketler : galatasaray bayern münih uefa şampiyonlar ligi
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