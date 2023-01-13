Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis attı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 42'ye çıkartırken, Atakaş Hatayspor ise 17 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giden Galatasaraylı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Maçta iki gol atan Mata, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

GALİBİYET SERİSİNİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 8 maçında 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 7. GOLÜ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.

Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında 3, Fenerbahçe derbisinde de bir kez ağları havalandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra saha kenarında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını açarak, Galatasaray'da da oynayan milli futbolcuyu andı.

MATA'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, ilk yarının uzatma dakikalarında peş peşe ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, maçın 45+4 ve 45+6. dakikalarında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkaran Juan Mata, ayrıca Nef Stadı'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

GOMİS GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, skorer performansını Hatayspor karşısında da sergiledi.

Müsabakanın 71. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Gomis, 77. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.

Tecrübeli Fransız futbolcu, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Okan Buruk, 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör

Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.

TARAFTARLAR AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Karşılaşmanın son bölümünde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur lehine tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Ahmet Çalık'ı da unutmadı.

Taraftarlar, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı da andı.

HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki son 5 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bordo-beyazlı takım, ligdeki son 5 maçından 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı 43 bin 52 biletli taraftarın izlediği açıklandı.