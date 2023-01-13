VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'daki ilk "dikey uydu fırlatma" tesisi İsveç'te açıldı
Biden 'Birliğin Durumu' konuşmasını 7 Şubat'ta yapacak
Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 kişi öldü
Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti
Emine Erdoğan: Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor
Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
Türkiye-Kırgızistan dış ticaret hacmi 1 milyar doları yakaladı
ABD, Safer petrol tankeri dosyasında yeni gelişme
Bakanı Kurum: İklim Kanunu en kısa sürede Meclis'ten geçireceğiz
Almanya, Polonya'nın "izin almadan" Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Ömer Çelik: İyi Parti yöneticilerinin ortaya koyduğu tavrı değerli buluyoruz
Türkiye, İsveç'ten PKK rezaleti ile ilgili delilleri istedi
Trump'ın şirketi ilk kez mahkum edildi: 1,6 milyon dolar ceza
İstiklal'deki saldırının şüphelisine yardım eden kişi tutuklandı
Bakan Bilgin, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen genel başkanlarını kabul etti
AB'nin sağlık kuruluşuna göre "Kraken" alt varyantının risk seviyesi düşük
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bulgaristan'da nüfus krizi büyüyor
TBMM Başkanı Şentop: Somut adım atılmasını bekliyoruz
Fransa, "çerezlerin" reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon avro ceza verdi
Fransa, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin bağımsızlığını "uluslararası hukuk gereği" tanımadığını ...
13 Ocak 2023 Cuma 23:20:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 23:20:00

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Gomis'ten geldi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis attı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 42'ye çıkartırken, Atakaş Hatayspor ise 17 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giden Galatasaraylı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Maçta iki gol atan Mata, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

GALİBİYET SERİSİNİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 8 maçında 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 7. GOLÜ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.

Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında 3, Fenerbahçe derbisinde de bir kez ağları havalandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra saha kenarında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını açarak, Galatasaray'da da oynayan milli futbolcuyu andı.

MATA'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, ilk yarının uzatma dakikalarında peş peşe ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, maçın 45+4 ve 45+6. dakikalarında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkaran Juan Mata, ayrıca Nef Stadı'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

GOMİS GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, skorer performansını Hatayspor karşısında da sergiledi.

Müsabakanın 71. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Gomis, 77. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.

Tecrübeli Fransız futbolcu, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Okan Buruk, 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör

Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.

TARAFTARLAR AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Karşılaşmanın son bölümünde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur lehine tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Ahmet Çalık'ı da unutmadı.

Taraftarlar, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı da andı.

HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki son 5 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bordo-beyazlı takım, ligdeki son 5 maçından 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı 43 bin 52 biletli taraftarın izlediği açıklandı.

Etiketler : Galatasaray Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Dubai ve Tayland hazırlığı

Dubai ve Tayland hazırlığı
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Ego barışı

Ego barışı
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX