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09 Kasım 2023 Perşembe 01:13:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 01:13:00

Galatasaray Almanya'da mağlup

Kaynak: TRT SPOR, AA

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızlı ekibimiz 4 puanda kaldı. 4'te 4 yapan Bayern Münih, gruptan çıkmayı garantiledi.

Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz biten mücadeleyi Bayern Münih kazandı.

Alman ekibinin gollerini 80 ve 86. dakikalarda İngiliz yıldız Harry Kane kaydetti. Temsilcimiz Galatasaray'ın golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızlı ekibimiz 4 puanda kaldı. 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çıkaran Bayern Münih ise gruptan çıkmayı garantiledi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.

61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.

GOL: 80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0

GOL: 86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0

GOL: 90+3. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Nuno De Sa Martins, Paulo Ricardo Duarte Bras (Portekiz)

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 78 Nelsson), Torreira, Kaan Ayhan (Dk. 69 Oliveira) , Ziyech (Dk. 58 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 78 Bakambu), Icardi (Dk. 69 Tete)

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano (Dk. 72 Laimer), Kim, Davies, Goretzka, Musiala (Dk. 40 Müller), Kimmich, Coman (Dk. 87 Gnabry), Sane (Dk. 72 Tel), Kane.

Goller: Dk. 80 ve 86 Kane (Bayern Münih), Dk. 90. Bakambu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 19 Davies (Bayern Münih), Dk. 34 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90 Bakambu (Galatasaray), Dk. 60 Okan Buruk (Yedek kulübesi)

Etiketler : Galatasaray Bayern Münihe UEFA Şampiyonlar Ligi
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