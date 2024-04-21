Galatasaray 3 puanı 4 golle aldı

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın ilk yarım saatlik bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın devre arasına bu skorla girildi.

Maçın kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 77. dakikada Dries Mertens'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Konuk takım, 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.

Ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor ise bu sezon 17. kez mağlup oldu. Haftaya 30 puanla 19. sırada giren kırmızı-beyazlı takım, ateş hattında kaldı.

Icardi atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaştı.

Pendikspor mücadelesinde de perdeyi açan golü atan 31 yaşındaki santrfor, son 5 lig müsabakasında toplam 6 gol buldu.

Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 20'ye çıkararak gol krallığı yarışında zirvede Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, resmi müsabakalarda ise toplam 27 gole ulaştı.

Mauro Icardi'nin 2 sezondaki toplam gol sayısı ise 50 oldu.

Abdülkerim, ligde 4. kez ağları sarstı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın savunmasının en önemli oyuncularından olan Abdülkerim, hücumda da iyi bir performans sergiliyor. Pendikspor mücadelesinde takımınının ikinci golünü kaydeden 29 yaşındaki stoper, bu sezonki 4. kez bir lig maçında ağları havalandırdı.

İç saha golcüsü Mertens

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de bulduğu 6 golün 5'ini RAMS Park'ta kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, Pendikspor maçında takımının üçüncü golüne imza attı.

Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de 6, toplamda ise 9 gole ulaştı.

Mertens'in ligde attığı 6 golün 5'ini, Avrupa'daki 3 golün 2'sini taraftarı önünde bulması dikkati çekti.

Kerem, penaltı noktasında önce kaçırdı sonra attı

Maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltıdan yararlanamayan Kerem Aktürkoğlu, tekrarında fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Carlos Vinicius'un kazandırdığı penaltıda topun başına Kerem geçti. Sar-kırmızılı futbolcunun vuruşunda kaleci Erdem Canpolat sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Kaçan penaltının ardından bazı taraftarlar genç futbolcuyu protesto ederken tribünlerin çoğunluğu oyuncuya destek verdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan İtalyan Daniele Paterna, penaltıyı tekrarlattı. Taraftarın isteğiyle yeniden topun başına geçen Kerem, 90+6. dakikada bu kez ağları sarstı.

Süper Lig'de 5 maç sonra skoru değiştiren Kerem, gol sayısını 12'ye çıkardı. Kerem'in Avrupa kupalarında da 3 golü bulunuyor.

Galatasaray kendi rekorunu tekrarladı

Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

Süper Lig'de 21 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 17'de 17 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 34 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Thiam, Nelsson'un hızla geri dönmesiyle şut açısı bulamadı. Rakibinden kurtulan Senegalli futbolcunun ceza yayı solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

18. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erden Canpolat, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL 35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.

39. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi, Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL 40. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Muslera'nın uzun oynadığı top, Murat Akça'da kaldı. Baskı yapan Icardi, kaptığı meşin yuvarlağı hızla daha uygun durumdaki Barış Alper'e aktardı. Sarı-kırmızılı futbolcunun ceza yayı içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

56. dakikada Serkan Asan'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Barış Alper, pasını Mertens'e aktardı. Belçikalı futbolcunun yeniden topu kendisine atmasının ardından Barış Alper, yerden ceza sahası içi ters kanadındaki Ziyech'i gördü. Faslı yıldızın şutunda top, kaleciden döndü.

57. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir, altıpas çizgisi önünde topa dokundu. Meşin yuvarlak, bu pozisyonda yandan auta gitti.

65. dakikada orta sahadan ceza yayı gerisine kadar topu süren Torreira, Mertens ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası gerisinden şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, üzerine gelen şutta topu kurtardı.

76. dakikada Kaan Ayhan'ın kullandığı taçta sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru orta açtı. Bu noktada bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

GOL 77. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı taç sonrası Mertens, pasını Berkan Kutlu'ya aktardı. Berkan Kutlu, ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra yeniden Belçikalı oyuncuyu topla buluşturdu. Mertens'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

GOL 85. dakikada Pendikspor, aradaki farkı 2'ye indirdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Alpaslan Öztürk, Barış Alper'in üzerinden arka direkte topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 3-1.

GOL 90+6. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Köhn'ün ara pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı Vinicius'a aktardı. Brezilyalı oyuncu, kaleci Erdem'i geçmeye çalışırken faule maruz kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu çizgi ihlalinden dolayı vuruşu tekrarladı. Kerem Aktürkoğlu, ikinci penaltı vuruşunda hata yapmadı ve topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray, müsabakayı 4-1 kazandı.