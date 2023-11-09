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09 Kasım 2023 Perşembe 12:55:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 12:55:00

Futgolf'te 2023'ün yedinci etabı İstanbul'da düzenlendi

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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın yedinci etabı, İstanbul'un Kemerburgaz semtinde bulunan Kemer Country Club'ta düzenlenen Kemer Country Cup ile gerçekleşti.

100'e yakın oyuncunun katıldığı Kemer Country Cup'ta, birinci sırayı alan Selçuk Bir, 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası yedinci etabının şampiyonu oldu.

2023 Futgolf Türkiye Kupası'nda şampiyon Selçuk Bir

Selçuk Bir aynı zamanda, turnuva organizasyonu kapsamında oynanan ve Can Canıbeyaz, Evren Sürmen ile Göksel Aksu'nun da yer aldığı 2023 Futgolf Türkiye Kupası Final Grubu'nu da birinci sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Ziebart Şişli, Acıbadem Sports, Otto Nuts, Lig Radyo, Makhill Taşımacılık, Renk Matbaa, Braun ve Kemer Country Club'ın sponsorluk desteğinde bulunduğu Kemer Country Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler şu şekilde:

Erkek - Genel Kategori

1-Selçuk Bir

2-Levent Egel

3-Zafer Altınok

4-Göksel Aksu

5-Timuçin Büyükkaradağ

6-Cemre Civelek

7-Emrah Sina

8-Alkan Zor

9-Mertkan Aksu

10-Can Canıbeyaz

Erkek Senyör (45+)

1-Selçuk Bir

2-Sami Bir

3-Aydın Salur

Erkek Senyör (55+)

1-Aydın Salur

2-Selçuk Çolpan

3-Necip Pazarcı

ZIEBART Pairs Cup

1-Aydın Salur & Fırat Yanç

2-Salih Başeken & Zafer Demir

3-Güvenç Özkan & Zafer Altınok

BRAUN Hole In One Challenge

Harun Susuz

Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge

Rüzgar Aksu

Otto Nuts Last Day Cup

1-Güvenç Özkan

2-Umut Baysal

3-Tuğkan Açmaz

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda yılın son etabı, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde Cullinan Links'in ev sahipliğinde Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek. FIFG500 puanlı olan bu turnuvaya dünyanın birçok ülkesinden oyuncu katılacak.

Etiketler : futgolf etap spor
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