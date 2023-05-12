Futgolfte 2023'ün ikinci etabı Bodrum'da düzenlendi

127 oyuncunun katıldığı Bodrum Cup'ta, erkekler kategorisinde birinci sırayı alan Göksel Aksu, 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabının şampiyonu oldu.



Maçkolik, Acıbadem Sports, Adel Teknik, Duracell, Makhill Taşımacılık, Akça Lojistik, Otto Nuts, Bodrum Golf Club, Renk Matbaa, Lig Radyo ve Revlon Hair Tools'un sponsorluk desteğinde bulunduğu Bodrum Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler şu şekilde:

Erkek - Genel Kategori

1-Göksel Aksu

2-Ertaç Kayaoğlu

3-Güvenç Özkan

4- Gökmen Özdemir

5- Emrah Sina

6- Selçuk Bir

7- Caner Turnagöl

8- Güven Özen

9- Can Canıbeyaz

10- Faruk Pazarcı

Erkek Senyör (+45)

1. Gökmen Özdemir

2. Selçuk Bir

3. Tamer Erbek

Erkek Senyör (+55)

1. Osman Bayazit Genç

2. Selçuk Çolpan

3. Aydın Salur

Duracell Hole In One Challenge

Mehmet Besceli

Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge

Yusuf Eyice & Osman Bayazit Genç

Maçkolik Pairs Cup

1. Alp Şengünler & Özcan Cezan

2. Güvenç Özkan & Evren Sürmen

3. Emre Uğurlu & Osman Bayazit Genç

Adel Teknik Cup (Bodrum Futgolf Kulübü'nün destekleriyle)

1. Osman Bayazit Genç

2. Levent Egel

3. Mertkan Aksu

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın üçüncü etabı, 21-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ataşehir Golf Club'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması son kampını yaptı

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'nin (Federation for International FootGolf) 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenleyeceği 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması da Bodrum Cup'ta son kampını gerçekleştirdi. Emre Uğurlu kaptanlığındaki Türkiye Karması, turnuva sonundaki seremonide sahneye çağrılarak tüm oyuncuların alkışlarıyla Dünya Kupası'na uğurlandı.

Aydın Yılmaz da Bodrum Cup'ta mücadele etti

Diğer yandan, Bodrum Cup'ta ünlü isimler de mücadele etti. Eski milli futbolcu Aydın Yılmaz ve futbol yorumcusu Evren Göz, turnuvanın katılımcıları arasında yer aldı.