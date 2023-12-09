VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Böyle duyurdular: Atina ziyareti tüm Avrupa'yı etkileyecek
İşte Türkiye'nin 11 maddelik yeni barış planı
"Sürdürülebilir yüksek büyüme, kalıcı refah artışı ancak fiyat istikrarı ile mümkün"
UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi
'Altılı masa' itirafı! "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim"
"BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze'dir"
09 Aralık 2023 Cumartesi 14:09:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 14:09:00

Futgolfte 2023 sezonu Çukurova Isı The Grand Fınal ile sona eriyor

ABONE OL

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın sekizinci ve son etabı, Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan Cullinan Links'te, Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından düzenlenecek Çukurova Isı The Grand Final ile gerçekleşecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın sekizinci ve son etabı, Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan Cullinan Links'te, Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından düzenlenecek Çukurova Isı The Grand Final ile gerçekleşecek.

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG tarafından (Federation for International FootGolf) 500 puanlık olarak belirlenen ve 15 farklı ülkeden yaklaşık 250 yakın oyuncunun katılacağı turnuva, aynı zamanda futgolf sporunun dünya genelinde en prestijli ve kaliteli turnuvalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Eski dünya şampiyonlarının da mücadele edeceği ve bir diğer adı da ''Turkish Open'' olan turnuva, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

2023 YILININ ŞAMPİYONLARI BELLİ OLUYOR

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması şampiyonları da bu turnuva ile belli olacak. Şampiyonanın dereceye giren isimlerine ve birincilerine, 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle kupa ve madalyaları takdim edilecek.

SPONSOR DESTEKLERİYLE FUTGOLF TARİHİNDE ÇIĞIR AÇILDI

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın son etabı olan The Grand Final'a (Turkish Open) birçok sponsor desteği verilirken, Türkiye Futgolf Gençlik Derneği tarafından yapılan çalışmalarla medya ve sponsorluk alanlarında futgolf tarihinde çığır açıldı. Dünya genelinde, gelişmekte olan futgolf sporuna örnek teşkil edecek çalışmaların ardından, Çukurova Isı firması turnuvanın isim sponsoru olarak belirlendi. Makhill Taşımacılık, Ekotek, limitliadet.com, Dalsan A.Ş, Otto Nuts, Lig Radyo, Renk Matbaa, Booktoworld ve Cullinan Links de bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Antalya'nın Belek ilçesindeki Çukurova Isı The Grand Final organizasyonu kapsamında ayrıca; Ekotek Pairs Cup (çiftli oyun), limitliadet.com Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

Etiketler : futgolf çukurova ısı the grand final türkiye futgolf gençlik derneği
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX