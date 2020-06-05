Futbolu kadar açıklamalarıyla da milyonların gönlüne taht kuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo kazancıyla tarihe geçti

Futbolu kadar açıklamalarıyla da milyonların gönlüne taht kuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo kazancıyla tarihe geçti

Geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolar'lık kazancı aştı. Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli, 1 milyar dolar'lık kazancı geçen ilk futbolcu oldu.



650 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo bugüne kadarki kazancının büyük çoğunluğunu sahada aldı. Profesyonel kariyeri boyunca yaptığı kontratlarla 650 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo'nun 2022'de Juventus ile tamamlanacak sözleşmesiyle birlikte bu alanda 765 milyon dolar'a ulaşması bekleniyor.

TARİHİN İLK MİLYARDER FUTBOLCUSU

Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan Portekizli yıldız, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor. Bu alanda Cristiano Ronaldo'nun önünde Tiger Woods ve Floyd Mayweather bulunuyor.

5 Ballon d'Or sahibi 35 yaşındaki süper star bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkarken 25 gol kaydetti.