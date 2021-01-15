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15 Ocak 2021 Cuma 10:17:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 10:32:00

Futbolu Bilen “Var” ile taraftarın sesi stüdyoya gelecek

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Türkiye'nin sevilen isimleri, her Pazartesi 22.00'de, Şoray Uzun'un moderatörlüğünde, kendi takımları adına, kendi taraftarları için kıyasıya tartışıyor.

Bildiğiniz tüm futbol programlarını unutun. Futbolu Bilen “Var” 360 ekranlarında ezber bozacak. Bu programda tarafsızlık yok, herkes taraf tutuyor. Dişe diş takımlarını savunuyor, taraftarın sesi oluyor. Taraftarın duymak istediği her şey Futbolu Bilen “Var” da konuşuluyor.

Şoray Uzun’un moderatörlüğündeki programda tüm takımların tribünde yeri var.

Ali Fuad Pekzeren ve Aydın Sarman, armasında dört yıldız olan tek takım GALATASARAY’ ın stüdyodaki sesi olacak.

Kıran kırana tartışmaların eksik olmayacağı “Futbolu Bilen “Var” da, Ceyhun Fersoy ile Caner Güler, FENERBAHÇE - GALATASARAY rekabetini stüdyoya taşıyacak.

Kara kartal BEŞİKTAŞ’ın temsilcisi olacak olan Erdem Baş ile Etem Caner Karaüç, heyecanın eksik olmadığı GALATASARAY – BEŞİKTAŞ derbisini yorumlayacak. (17 Ocak 2021’deki derbi)

Karadeniz fırtınası TRABZONSPOR taraftarının temsilcileri ise Onur Dilber ile Seymen Aydın olacak.

Şoray Uzun’un sunumuyla, tartışmanın, kahkahanın, televizyon tarihinin unutulmaz olaylarının yaşanacağı Futbolu Bilen “Var” 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren her Pazartesi 22.00’de seyircisi ile buluşuyor.

Etiketler : 360 tv futbolu bilen var şoray uzun
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