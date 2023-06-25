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25 Haziran 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 11:00:00

Futbolda "yaz transfer dönemi" yarın başlayacak

Kaynak: AA

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Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Etiketler : futbol transfer türkiye futbol federasyonu
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