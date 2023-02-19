Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.