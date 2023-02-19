19 Şubat 2023 Pazar 00:46:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 00:46:00
Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı
Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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