Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli) (Ev sahibi takım seyircisiz)

15 Nisan Pazartesi:

17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

TFF 2.Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor (Mersin)

15.00 Esenler Erokspor-Bursaspor (Esenler Erokspor)

15.00 Karacabey Belediyespor-Ankaraspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14 Nisan Pazar:

14.00 1461 Trabzon FK-Bucaspor 1928 (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K.Köksal)

15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Altınordu (Van Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Diyarbakır)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankara Demirspor (Zafer)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 Menemen FK-İskenderunspor (Menemen İlçe)

15.00 Sarıyer-Düzce Cam Düzcespor (Yusuf Ziya Öniş)

14 Nisan Pazar:

15.00 Denizlispor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Denizli Atatürk)

15.00 Somaspor-Uşakspor (Soma Atatürk)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Belediye Derincespor (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi)

15.00 İnegölspor-Karaman FK (İnegöl İlçe)

15.00 Fethiyespor-Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü Futbol SK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Mardin 1969 Spor-Kepezspor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Edirnespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

15.00 Malatya Arguvan SK-İnegöl Kafkas SK (Arguvan İlçe)

15.00 Artvin Hopaspor-Karabük İdman Yurdu (Arhavi İlçe)

15.00 Küçükçekmece Sinop SK-Talasgücü Belediyespor (Küçükçekmece 100. Yıl)

2. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)

15.00 Amasyaspor-TPAO Batman Petrolspor (12 Haziran)

15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Eynesil İlçe)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Silifke Belediyespor (Sapanca Atatürk)

15.00 Hacettepe 1945 SK-3Gen Holding Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kemerkent Bulvarspor-Karşıyaka (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Efeler 09 Spor-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

3. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Onvo Ağrı 1970 SK (Erbaa İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Fatsa Belediyespor-Silivrispor (Fatsa İlçe)

15.00 Sivas Dört Eylül-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Osmaniyespor-Bayburt Özel İdarespor (7 Ocak)

4. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967 (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi (Muş Şehir)

15.00 23 Elazığ FK-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Güneş Holding Çankaya SK (Nevşehir Gazi)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Sebat Gençlikspor (Çatalca İzzettin)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Bitexen Adana 1954 FK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Balıkesirspor-Tokat Belediye Plevnespor (Balıkesir Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

14 Nisan Pazar:

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor (Zeytinköy 2 numaralı saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Trabzonspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (İBB Esatpaşa)

13.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)

13.30 Hakkarigücüspor-Beşiktaş JK United Payment (Merzan Şehir)

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyi SK (Şehit Vefa Karakurdu)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray (Osmanlı)