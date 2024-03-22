Futbolda haftanın programı
Kaynak: AA
Futbolda TFF 2. Lig 32, TFF 3. Lig de 25. hafta mücadelelerine sahne olacak.
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ise milli maçlar nedeniyle bu hafta karşılaşma yapılmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 Bursaspor-Kırklarelispor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-1461 Trabzon FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Altınordu-Esenler Erokspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Nazilli Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Nazilli İlçe)
24 Mart Pazar:
14.00 Adıyaman FK-Serik Belediyespor (Kahta İlçe)
14.00 Bucaspor 1928-Kırşehir FK (Yeni Buca)
14.00 Ankaraspor-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Karacabey Belediyespor-AcnTURK Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Kırmızı Grup:
24 Mart Pazar:
14.00 Isparta 32 Spor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Isparta Atatürk)
14.00 Karaman FK-Etimesgut Belediyespor (Yeni Karaman)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)
14.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Uşakspor-İnegölspor (Uşak 1 Eylül)
14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Somaspor (İştirak Düzce Şehir)
14.00 Sarıyer-Menemen FK (Yusuf Ziya Öniş)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Kepezspor- Artvin Hopaspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 İnegöl Kafkasspor-52 Orduspor FK (İnegöl İlçe)
24 Mart Pazar:
14.00 Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Kırıkkalegücü-Malatya Arguvan SK (Başpınar)
14.00 Aliağa-Tarsus İdman Yurdu (Aliağa Atatürk)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Talasgücü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
2. Grup:
Yarın:
14.00 Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Mart Pazar:
14.00 Silifke Belediyespor-Efeler 09 (Silifke Şehir)
14.00 Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 TPAO Batman Petrolspor-Hacettepe 1945 SK (Batman)
14.00 Turgutluspor-Sapanca Gençlikspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Pazarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Pazar İlçe)
14.00 3Gen Holding Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor (Elazığ)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Silivrispor-Karaköprü Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Akhisarspor-Sivas Dört Eylül (Spor Toto Akhisar)
24 Mart Pazar:
14.00 Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor FK (Dumlupınar)
14.00 Onvo Ağrı 1970-Fatsa Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Kuşadasıspor-Bornova 1877 (Kuşadası Özer Türk)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor (Darıca İlçe)
14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
4. Grup:
24 Mart Pazar:
14.00 Güneş Holding Çankaya-Balıkesirspor (Osmanlı)
14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Sultanbeyli Gölet)
14.00 Siirt İl Özel İdaresi-İdaş Çatalcaspor (Kurtalan İlçe)
14.00 Orduspor 1967-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)
14.00 Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Tokat Belediye Plevnespor (Tarsus Şehir)
14.00 Sebat Gençlikspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Ortahisar Yavuz Selim)