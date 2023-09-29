Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

TrendyolSüper Lig

Bugün:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

1 Ekim Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK (Diyarbakır)

15.00 Vanspor FK-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

15.30 Ankaraspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Nazilli Belediyespor-Adıyaman FK (Nazilli İlçe)

16.00 Altınordu-Bucaspor 1928 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bursaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Weecoins Kırklarelispor (Mersin)

19.00 Karacabey Belediyespor-Kırşehir FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Kırmızı Grup

1 Ekim Pazar:

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor (Iğdır Şehir)

15.30 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Isparta 32 (Dağılgan)

16.00 İskenderunspor-Karaman FK (Eyüp)

16.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

16.00 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Düzce Şehir)

16.00 Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk)

19.00 Menemen FK-Fethiyespor (Menemen İlçe)

19.00 Denizlispor-Anagold 24Erzincanspor (Denizli Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

1 Ekim Pazar:

15.00 Artvin Hopaspor-Tarsus İdman Yurdu (Hopa İlçe)

15.30 Talasgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

16.00 Edirnespor-Kepezspor (Edirne 25 Kasım)

16.00 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Kırıkkalegücü (İnegöl İlçe)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Aliağa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969 (Saati ve stadı henüz açıklanmadı)

2. Grup:

1 Ekim Pazar:

15.00 3Gen Holding Elazığspor-TPAO Batman Petrolspor (Elazığ)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor (Kelkit İlçe)

15.30 Anadolu Üniversitesi-Pazarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.00 Efeler 09-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

16.00 Bulvarspor-Sapanca Gençlikspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

19.00 Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Silifke Şehir)

19.00 KArşıyaka-Turgutluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

3. Grup:

1 Ekim Pazar:

13.30 1922 Konyaspor-Kuşadasıspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Sivas 4 Eylül-Bornova 1877 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Darıca Gençlerbirliği (Bayburt Genç Osman)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Faruk Çelik)

15.30 Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Akhisarspor (Dumlupınar)

16.00 Silivrispor-ONVO Ağrı 1970 (Silivri Müjdat Gürsu)

4. Grup:

1 Ekim Pazar:

15.00 Sebat Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor (Gaziosmanpaşa)

15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Orduspor 1967 (Tarsus Şehir)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Muş 1984 Muşspor (Bergama 14 Eylül)

19.00 Balıkesirspor-23 Elazığ FK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Osmanlı)