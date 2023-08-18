Futbolda haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları, bugün yapılacak maçlarla başlayacak.
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları, bugün yapılacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Yarın:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)
21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
21.00 Ahlatcı Çorum FK- Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)
Yarın:
17.00 Bodrumspor FK- Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
20 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)
- Futbolda haftanın programı
- Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor
- UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı
- Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Panathinaikos'a transfer oldu
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Beşiktaş'ın transfer videosuna tepki
- Trabzonspor teknik direktörü Bjelica: Neler yapabileceğimizin, kendi gücümüzün farkındayız