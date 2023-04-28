Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

Yarın:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

1. Lig

Bugün:

20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

30 Nisan Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Eyüp)

2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Esenler Erokspor-Bayburt Özel İdare (Esenler Erok)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)

15.00 Ankaraspor-Tarsus İdman Yurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

30 Nisan Pazar:

15.00 Sivas Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Çorum FK-Düzce Cam Düzcespor (Çorum Şehir)

15.00 Batman Petrolspor-Menemen FK (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Isparta 32 Spor (Zafer)

15.00 Bursaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)

15.00 Serik Belediyespor-İskenderunspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

30 Nisan Pazar:

13.30 GMG Kastamonuspor-Weecoins Kırklarelispor (Gazi)

15.00 Kocaelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kocaeli)

15.00 Pazarspor-Fethiyespor (Pazar İlçe)

15.00 Sarıyer-Bitexen Vanspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-1461 Trabzon FK (Balıkesir Atatürk)

3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor (Şile)

15.00 Yomraspor-BC Group Ağrı 1970 (Yomra İlçe)

16.00 Hacettepe 1945-Entegre Solar Elazığspor (Osmanlı)

30 Nisan Pazar:

15.00 1922 Konyaspor-Belediye Derincespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Kelkit İlçe)

15.00 Edirnespor-Amasyaspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Faruk Çelik)

15.00 Eskişehirspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Eskişehir Yeni)

15.00 Karşıyaka-52 Orduspor (Alsancak Mustafa Denizli)

2. Grup

Yarın:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Ayvalıkgücü Belediyespor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Turgutlu)

15.00 Orduspor 1967-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Kınay Bulvarspor (Alanya Milli Egemenlik)

30 Nisan Pazar:

15.00 23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bayrampaşa (Of İlçe)

3. Grup

Yarın:

15.00 Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Efeler 09 Spor-Güneş Holding Çankaya FK (Adnan Menderes)

30 Nisan Pazar:

13.30 Muş 1984 Muşspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Muş Şehir)

13.30 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Sapanca Atatürk)

15.00 Merkür Holding Erbaaspor-Niğde Anadolu FK (Erbaa İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kepez Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Akhisarspor-Artvin Hopaspor (Spor Toto Akhisar)