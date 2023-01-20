VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
20 Ocak 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 11:30:00

Futbolda haftanın programı

Kaynak: AA

ABONE OL

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 20'nci, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 21'inci ve TFF 3. Lig'de 19'uncu hafta maçları yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 13'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

1. Lig

- 1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

22 Ocak Pazar:

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bayburt Özel İdare (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Bursaspor-HES İlaç Afyonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)

14.00 Somaspor-Çorum FK (Soma Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-Sivas Belediyespor (11 Nisan)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)

14.00 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

14.00 Menemen FK-Ankaraspor (Menemen İlçe)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Tarsus İdmanyurdu (Düzce 18 Temmuz)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Uşakspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

22 Ocak Pazar:

14.00 Zonguldak Kömürspor-1461 Trabzon FK (Karaelmas K.Köksal)

14.00 Kocaelispor-Kırşehir FK (Kocaeli)

14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Diyarbakır)

14.00 İskenderunspor-Pazarspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Bitexen Vanspor-Fethiyespor (Van Atatürk)

14.00 Adıyaman FK-Weecoins Kırklarelispor (Adıyaman Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Belediye Derince Doğal Çim)

14.00 52 Orduspor-İdaş Çatalcaspor (Yeni Ordu)

22 Ocak Pazar:

13.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)

14.00 Edirnespor-Hacettepe 1945 (Edirne 25 Kasım)

14.00 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi-Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 1922 Konyaspor-Eskişehirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-BC Group Ağrı 1970 (Mersin)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Amasyaspor FK (Dumlupınar)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Yomraspor (Elazığ Doğukent)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Bayrampaşaspor-23 Elazığ FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Armoni Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)

22 Ocak Pazar:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Turgutluspor (Of İlçe)

14.00 Karaman FK-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kınay Bulvarspor (Başpınar)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Holding Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Akhisarspor-Bursa Yıldırımspor (Spor Toto Akhisar)

22 Ocak Pazar:

14.00 Niğde Anadolu FK-Siirt İl Özel İdaresi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Dağılgan)

14.00 Kepez Belediyespor-Efeler 09 FK (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Malatya Arguvanspor (Muş Şehir)

14.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor FK (Hopa İlçe)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Bergama Belediyespor (Osmanlı)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

22 Ocak Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Merzan Şehir)

12.00 Altay-Wulfz Fatih Karagümrük (Ören Futbol Sahası)

12.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Dudullu-Onvo Hatayspor (Dudullu)

B Grubu:

22 Ocak Pazar:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy 2 nolu saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

12.00 Konak Belediyespor-Kireçburnu (Bornova İlçe)

Etiketler : futbol spor toto süper lig
Pınar Deniz'i yıkan ölüm

Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Evlilik maneviyat sağlıyor

Evlilik maneviyat sağlıyor
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
İtalya'da moda haftasında

İtalya'da moda haftasında
Ödül bahane İspanya şahane

Ödül bahane İspanya şahane

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX