Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

1. Lig

- 1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

22 Ocak Pazar:

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bayburt Özel İdare (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Bursaspor-HES İlaç Afyonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)

14.00 Somaspor-Çorum FK (Soma Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-Sivas Belediyespor (11 Nisan)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)

14.00 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

14.00 Menemen FK-Ankaraspor (Menemen İlçe)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Tarsus İdmanyurdu (Düzce 18 Temmuz)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Uşakspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

22 Ocak Pazar:

14.00 Zonguldak Kömürspor-1461 Trabzon FK (Karaelmas K.Köksal)

14.00 Kocaelispor-Kırşehir FK (Kocaeli)

14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Diyarbakır)

14.00 İskenderunspor-Pazarspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Bitexen Vanspor-Fethiyespor (Van Atatürk)

14.00 Adıyaman FK-Weecoins Kırklarelispor (Adıyaman Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Belediye Derince Doğal Çim)

14.00 52 Orduspor-İdaş Çatalcaspor (Yeni Ordu)

22 Ocak Pazar:

13.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)

14.00 Edirnespor-Hacettepe 1945 (Edirne 25 Kasım)

14.00 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi-Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 1922 Konyaspor-Eskişehirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-BC Group Ağrı 1970 (Mersin)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Amasyaspor FK (Dumlupınar)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Yomraspor (Elazığ Doğukent)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Bayrampaşaspor-23 Elazığ FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Armoni Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)

22 Ocak Pazar:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Turgutluspor (Of İlçe)

14.00 Karaman FK-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kınay Bulvarspor (Başpınar)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Holding Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Akhisarspor-Bursa Yıldırımspor (Spor Toto Akhisar)

22 Ocak Pazar:

14.00 Niğde Anadolu FK-Siirt İl Özel İdaresi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Dağılgan)

14.00 Kepez Belediyespor-Efeler 09 FK (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Malatya Arguvanspor (Muş Şehir)

14.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor FK (Hopa İlçe)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Bergama Belediyespor (Osmanlı)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

22 Ocak Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Merzan Şehir)

12.00 Altay-Wulfz Fatih Karagümrük (Ören Futbol Sahası)

12.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Dudullu-Onvo Hatayspor (Dudullu)

B Grubu:

22 Ocak Pazar:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy 2 nolu saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

12.00 Konak Belediyespor-Kireçburnu (Bornova İlçe)