Futbolda haftanın programı

TFF 2 ve 3. Lig ile Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında hafta sonu yapılacak maçlarla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

SPOR TOTO 1. LİG



Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

TFF 2. LİG



Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Esenler Erokspor-Düzce Cam Düzcespor (Esenler Erok)

18 Aralık Pazar:

14.00 Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Somaspor (Zafer)

14.00 Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Çorum Şehir)

14.00 Sivas Belediyespor-Isparta 32 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK (Diyarbakır)

14.00 Ankaraspor-Anagold 24 Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Bucaspor 1928-Diyarbekirspor (Yeni Buca)

18 Aralık Pazar:

14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli)

14.00 Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Sarıyer-TECO Karacabey Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş-Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 Uşakspor-İskenderunspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor FK (Balıkesir Atatürk)

14.00 Pazarspor-Zonguldak Kömürspor (Pazar İlçe)

14.00 Fethiyespor-Adıyaman FK (Fethiye İlçe)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)

TFF 3. LİG



1. Grup:

18 Aralık Pazar:

13.00 BC Group Ağrı 1970-Çatalcaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Edirnespor (Şile)

14.00 Karşıyaka-Entegre Solar Elazığspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Hacettepe 1945-1922 Konyaspor (Osmanlı)

14.00 Amasyaspor FK-52 Orduspor FK (12 Haziran)

14.00 Yomraspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Yomra İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kelkit İlçe)

14.00 Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor (Eskişehir Yeni)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor (Faruk Çelik)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bulvarspor-Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

18 Aralık Pazar:

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Iğdır Şehir)

14.00 Orduspor 1967-Karaman FK (Yeni Ordu)

14.00 Turgutluspor-Bayrampaşaspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Darıca İlçe)

14.00 23 Elazığ FK-Kuşadasıspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Merkez Spor Kompleksi)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Muş 1984 Muşspor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Kepez Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

18 Aralık Pazar:

14.00 Efeler 09 FK-68 Aksaray Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Malatya Arguvanspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Güneş Holding Çankaya FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Nigde Anadolu FK (Sapanca Atatürk)

14.00 Osmaniyespor FK-Fatsa Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bergama Belediyespor (Siirt Atatürk)

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



A Grubu:

18 Aralık Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Altay (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Onvo Hatayspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

13.00 Beşiktaş Vodafone-ALG Spor (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)

14.00 Dudullu-Hakkarigücü (Dudullu)

B Grubu:

Yarın:

12.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray Petrol Ofisi (Osmanlı)

18 Aralık Pazar:

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Amed Sportif Faaliyetler (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

12.00 Konak Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (İzmir Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

12.30 Kireçburnu-Bitexen 1207 Antalyaspor (Çayırbaşı)