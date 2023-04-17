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17 Nisan 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 09:30:00

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0

İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

Etiketler : futbol süper lig trabzonspor galatasaray fenerbahçe beşiktaş
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