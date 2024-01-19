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19 Ocak 2024 Cuma 14:40:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 14:40:00

Futbol: Haftanın programı

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçları oynanacak.

TFF 2. Lig'e 21, TFF 3. Lig'e ise 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

1. Lig

Bugün:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Ankara Demirspor-Ankaraspor (TCDD Ankara Demirspor)

21 Ocak Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Nazilli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Zonguldak Kömürspor-1461 Trabzon (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Esenler Erokspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-Hes İlaç Afyonspor (Kırşehir AHİ)

14.00 Adıyaman FK-Vefa Group Vanspor (Kahta İlçe)

14.00 Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

14.00 Bursaspor-Karacabey Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor (Bolluca)

21 Ocak Pazar:

14.00 Uşakspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Fethiyespor-İnegölspor (Fethiye İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Isparta 32 Spor-Menemen FK (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-Denizlispor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetleri-Sarıyer (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-Düzce Cam Düzcespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (İnegöl İlçe)

21 Ocak Pazar:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 52 Orduspor-Malatya Arguvanspor (Yeni Ordu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Karabük İdmanyurduspor-Mardin 1969 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetleri (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kepezspor-Aliağa (Kepez Hasan Doğan)

2. Grup:

21 Ocak Pazar:

14.00 Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945 (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK (Elazığ)

14.00 Silifke Belediyespor-Pazarspor (Silifke Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Turgutluspor (Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup:

21 Ocak Pazar:

13.00 Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdare-Bornova 1877 (Bayburt Genç Osman)

14.00 1922 Konyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

14.00 Akhisarspor-Kuşadasıspor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Osmaniyespor FK-Sivas Dört Eylül (7 Ocak)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-İdaş Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Orduspor 1967 (Sultanbeyli Gölet)

21 Ocak Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Bursa Yıldırımspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Nevşehir Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK (Tarsus Şehir)

14.00 Güneş Holding Çankaya-Armoni Alanya Kestelspor (Osmanlı)

Etiketler : futbol maç program
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