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28 Haziran 2020 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 14:08:00

Frutti Extra Bursaspor, Chris Jones ile yeniden anlaştı

Kaynak: DHA

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Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Chris Jones ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta mücadele verecek olan ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna dahil ettiği Chris Jones ile yeniden anlaştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada ABD'li oyuncu ile protokol imzalayan Bursa temsilcisi, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında 27 yaşındaki oyuncu ile yeniden anlaşma imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Chris Jones ile 1 yıl daha... Geçen sezon göstermiş olduğu performansla takımımıza önemli katkılar koyan Amerikalı oyun kurucumuz Chris Jones, 2020-2021 sezonunda da Frutti Extra Bursaspor formasını giyecek" ifadelerine yer verildi.

Frutti Extra Bursaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maça çıkan Birleşik Amerikalı, 34.57 dakika süre ortalamasıyla; 15.14 sayı, 3.14 ribaund ve 6.95 asist kaydetti.

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