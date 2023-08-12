Fred, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getireceği Fred, taraftarlara mesaj gönderdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailesiyle birlikte uçaktan taraftara seslenen Fred, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Geliyorum, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in transferi konusunda kulübü Manchester United'la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.
Fred'den taraftarımıza mesaj var ���� pic.twitter.com/ustq5ighbo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023
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