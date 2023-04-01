VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı adaylarının pusulasındaki yerleri belli oldu... Başkan Erdoğan birinci sırada!
Katılım Finans Yöneticileri, ÖNDER'in misafiri oldu
Kılıçdaroğlu'na tepki... "Seccadeye ayakkabı ile basılması büyük saygısızlık"
ABD'nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi
"İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız"
MSB'den Danimarka'ya kınama
01 Nisan 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 12:30:00

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcular için maçlara ara verilmesini yasakladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı.

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

Etiketler : federal hakemler komisyonu müslüman futbolcu maç yasak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX