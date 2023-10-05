VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB Kaynakları: Operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır
Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı su kanalı ortaya çıktı
Kenya'da gizemli hastalık: Kız öğrenciler bir anda felç oldu
Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe ...
Biden'ın köpeği, saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı
05 Ekim 2023 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:33:00

Formula 1'de sıradaki durak Katar

Kaynak: AA

ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 18. ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Sprint sıralama turu ile yarışı ise 7 Ekim Cumartesi günü sırasıyla TSİ 16.00 ve TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 150

Takımlar

1. Red Bull: 623

2. Mercedes: 305

3. Ferrari: 285

4. Aston Martin: 221

5. McLaren: 172

Etiketler : Şampiyona Dünya Şampiyonası Katar Yarışı Formula 1
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX