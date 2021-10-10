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10 Ekim 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 19:01:00

Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

Kaynak: AA

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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:

Sürücü Takım Puan

1 Max Verstappen Red Bull 262.5

2 Lewis Hamilton Mercedes 256.5

3 Valtteri Bottas Mercedes 177

4 Lando Norris McLaren 145

5 Sergio Perez Red Bull 135

6 Carlos Sainz Ferrari 116.5

7 Charles Leclerc Ferrari 116

8 Daniel Ricciardo McLaren 95

9 Pierre Gasly AlphaTauri 74

10 Fernando Alonso Alpine 58

11 Esteban Ocon Alpine 46

12 Sebastian Vettel Aston Martin 35

13 Lance Stroll Aston Martin 26

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18

15 George Russell Williams 16

16 Nicholas Latifi Williams 7

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 6

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1

19 Mick Schumacher Haas -

20 Robert Kubica Alfa Romeo -

21 Nikita Mazepin Haas -

Takımlar klasmanı

Takım Puan

1 Mercedes 433.5

2 Red Bull 397.5

3 McLaren 240

4 Ferrari 232.5

5 Alpine 104

6 AlphaTauri 92

7 Aston Martin 61

8 Williams 23

9 Alfa Romeo 7

10 Haas -

Etiketler : Şampiyonluk Formula 1 Max Verstappen
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