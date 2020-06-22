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22 Haziran 2020 Pazartesi 11:26:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 11:35:00

Formayı giydi pozunu verdi! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu!

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Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için birbirine girdiği Mert Hakan Yandaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Başarılı futbolcu Sarı-Kırmızılılarla prensip anlaşmasına varsa da Cimbom yapılan ön protokole uymayınca Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girmiş ve işi bitirmişti. Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertli formayla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği de ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.

İşte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ, İŞİ BİTİRDİ

Aslan işi ağırdan alınca F.Bahçe devreye girdi. Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.

Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında G.Saray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA POZ VERDİ

Sabah'ın haberine göre, Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi.

Mert Hakan, ligde Sivas formasıyla 26 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistle oynadı.

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