Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası 6. etabı tamamlandı
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 6. etabı 127 oyuncunun katılımı ile gerçekleşti.
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 6. etabı Bodrum Regnum Golf Country Golf Club sahasında 127 oyuncunun katılımı ile gerçekleşti. Pazar günü oynanan final gününde son ana kadar nefes kesen bir mücadele içinde geçen turnuvanın sonuçları ise şöyle oluştu:
Erkek - Genel Kategori
1-Ben Clarke
2-Furkan Pazarcı
3-Nico Garcia
4- Faruk Pazarcı
5- Göksel Aksu
6- Zafer Altınok
7- Gökmen Özdemir
8- Metin Subaşı
9- Can Canıbeyaz
10- Furkan Nebioğlu
Kadın
Bilgin Defterli
Erkek Senyör (+45)
Gökmen Özdemir
Osman B. Genç
Emre Uğurlu
Erkek Senyör (+55)
Osman B. Genç
Selçuk Çolpan
Aydın Salur
Junior
Hüseyin Yayla
Ali Hikmet Peker
Kulüpler Ligi
Ataşehir Footgolf Club
UniqueBrands Hole In One Challange
Mustafa Sarımermer
Maçkolik Pairs Cup
Ufuk Şansal & Caner Turnagöl
Özgür Yalçın & Abdullah Arslan
Hakan Kurtuluş & Bahadır Kaya
Regnum Kupası
Alkan Zor
Barış Karabulut
Can Cansağlar
Ford Futgolf Kupası'nın Final 4 heyecanı da Zafer Altınok'un şampiyonluğu ile sonuçlandı. Kupada Evren Sürmen ikinci, Levent Baş üçüncü ve Emrah Sina da dördüncü sırada yer aldılar.
Ana sponsorluğunu Ford Otosan'ın üstlendiği ve Mackolik, UniqueBrands, Opet, Acıbadem Sports, Photier, Lig Radyo ve Renk Matbaa'nın da destekleriyle düzenlenen Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda 2022 sezonu 1-4 Aralık'ta Antalya'da oynanacak olan The Grand Final turnuvası ile son bulacak.
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