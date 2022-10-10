Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası 6. etabı tamamlandı

Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 6. etabı Bodrum Regnum Golf Country Golf Club sahasında 127 oyuncunun katılımı ile gerçekleşti. Pazar günü oynanan final gününde son ana kadar nefes kesen bir mücadele içinde geçen turnuvanın sonuçları ise şöyle oluştu:



Erkek - Genel Kategori

1-Ben Clarke

2-Furkan Pazarcı

3-Nico Garcia

4- Faruk Pazarcı

5- Göksel Aksu

6- Zafer Altınok

7- Gökmen Özdemir

8- Metin Subaşı

9- Can Canıbeyaz

10- Furkan Nebioğlu

Kadın

Bilgin Defterli

Erkek Senyör (+45)

Gökmen Özdemir

Osman B. Genç

Emre Uğurlu

Erkek Senyör (+55)

Osman B. Genç

Selçuk Çolpan

Aydın Salur

Junior

Hüseyin Yayla

Ali Hikmet Peker

Kulüpler Ligi

Ataşehir Footgolf Club

UniqueBrands Hole In One Challange

Mustafa Sarımermer

Maçkolik Pairs Cup

Ufuk Şansal & Caner Turnagöl

Özgür Yalçın & Abdullah Arslan

Hakan Kurtuluş & Bahadır Kaya

Regnum Kupası

Alkan Zor

Barış Karabulut

Can Cansağlar

Ford Futgolf Kupası'nın Final 4 heyecanı da Zafer Altınok'un şampiyonluğu ile sonuçlandı. Kupada Evren Sürmen ikinci, Levent Baş üçüncü ve Emrah Sina da dördüncü sırada yer aldılar.

Ana sponsorluğunu Ford Otosan'ın üstlendiği ve Mackolik, UniqueBrands, Opet, Acıbadem Sports, Photier, Lig Radyo ve Renk Matbaa'nın da destekleriyle düzenlenen Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda 2022 sezonu 1-4 Aralık'ta Antalya'da oynanacak olan The Grand Final turnuvası ile son bulacak.