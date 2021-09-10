Ford Futgolf Ligi'nin 4. etabı 9-12 Eylül'de yapılacak

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonunun 4. etabı 9-12 Eylül'de Kemer Country Golf Club sahasında yapılacak.

Ford Futgolf Kupası'nın son 16 eşleşmeleri ve Futgolf Kulüpler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları da bu turnuva ile devam edecek.

Öncekilerden farklı olarak bu turnuvada A ve B sahası olmak üzere iki ayrı 18 delikli sahada hünerlerini gösterecek oyuncuları zorlu bir fiziksel mücadele de bekliyor olacak.

9-10 Eylül tarihlerindeki antrenmanlar sonrasında 11 Eylül'de ilk tur, 12 Eylül'de ise final turu ile sona erecek turnuvaya 94 oyuncu katılıyor.

Ford Otosan'ın ana sponsor olduğu turnuvada, Maçkolik, Smart Energy, Acıbadem Sports, HDI Sigorta, Tefal, UniqueBrands ve Renk Matbaa da organizasyona destek sağlayan diğer değerli markalar oldular.

Ford Futgolf Ligi bu turnuvadan sonra Ekim ve Kasım aylarında yapılacak 3 turnuva ile son bulacak.