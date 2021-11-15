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15 Kasım 2021 Pazartesi 12:38:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 12:38:00

Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile sona eriyor

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Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile tamamlanıyor. 19-21 Kasım'da Antalya Belek'te Titanic Golf Club'da yepyeni bir 18 delikli sahada yapılacak turnuva, resmileşen FIFG üyeliğini taçlandırarak ilk FIFG100 turnuvası olarak tarihteki yerini alacak.

Büyük turnuvaya şu ana kadar 6 ülkeden 144 oyuncu kayıt yaptırdı. Sezonun 7. ve son turnuvası ile birlikte tüm klasmanlarda 2021 sıralamaları, Ford Futgolf Kupası ve FGSD Kulüpler Ligi'nde de bu yılın şampiyonları belli olacak.

Turnuva programı 18 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde antrenmanlar ile geçecek. 19 Kasım'da Titanic Golf Club Nations Cup kapsamında Rusya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye mini turnuvada yarışacak ve her ülkeden üç oyuncu yer alacak. Takımlarda Rusya'dan; Victor Sidorov, Aleksey Korzhuev, Dmitriy Sviyaz Slovakya'dan; Tomas Bartko, Juraj Gubani, Marek Vittek Slovenya'dan; Vasja Kovac, Nani Franci Matjasic, Primoz Zorc Türkiye'den; Selçuk Bir, Levent Baş ve Volkan Okandar yarışacak.

Final programında birinci turda 10.00'da Shotgun Grup A ve 13.15'te Shotgun Grup B yarışacak. Final turunda ise 10.00 Shotgun Grup A, 13.15'de Shotgun Grup B yarışacak.

Final programı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Ödüller 21 Kasım 2021 Pazar günü 17.00'da gerçekleşecek olan ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Etiketler : Turnuva programı Titanic Golf Club Nations Cup Ford Futgolf Ligi
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