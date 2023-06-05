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05 Haziran 2023 Pazartesi 09:49:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 09:49:00

FootGolf Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetimizi aldık

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2023 FIFG FootGolf Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye Karması, takım oyunları kategorisinde İsviçre'yi grup maçında mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı.

Futbol ve golfün birleşiminden oluşup hibrit bir spor dalı olan futgolfün dünya genelindeki en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenleniyor. 27 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da sona erecek ve 40 ülkeden yaklaşık 1000'a yakın sporcunun katıldığı organizasyonda, FootGolf Türkiye Karması da 30 kişilik bir oyuncu ekibiyle yer alıyor.

TARİHİ GALİBİYET

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'nin (Federation for International FootGolf) organizasyonunda düzenlenen bu şampiyonada, ilk gün oynanan elemeleri geçerek takım oyunları kategorisinde Son 24'e kalmayı başaran Türkiye Karması, C Grubu mücadelesinde İsviçre'yi mağlup ederek ilk kez katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti.

GÖKSEL AKSU ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK

Turnuvanın bir diğer formatı olan bireysel oyuncu kategorisinde ise tamamlanan 3 tur sonunda 10. sırada yer alan Göksel Aksu, 6 Haziran Salı günü düzenlenecek son tur oyunlarında dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. 2021 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın da şampiyonu olan Göksel Aksu, erkekler kategorisindeki 3 tur sonunda -18 toplam skor ile lider Bence Bacskai'nin (Macaristan) sadece 6 atış gerisinde bulunuyor.

BİLGİN DEFTERLİ, İLK 15'TE

Kadınlar (bireysel) kategorisinde ise oynanan 3 tur sonunda 15. sırada yer alan Kadın A Milli Takımı eski kaptanı Bilgin Defterli, turnuvayı ilk 10'da bitirmenin planlarını yapıyor. FootGolf Dünya Kupası'ndaki ilk Türk kadın oyuncu olan Defterli, 2022 Türkiye FootGolf Şampiyonası'nın da kadınlar kategorisindeki şampiyonu olmuştu.

Etiketler : futbol golf footgolf dünya kupası türkiye karması dünya kupası
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