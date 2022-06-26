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26 Haziran 2022 Pazar 07:18:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 07:18:00

Filip Novak depremi! Fenerbahçe-Tirana maçında yer yerinden oynadı

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Filip Novak'ın Fenerbahçe-Tirana maçındaki performansı sosyal medyada gündeme oturdu. Taraftarlar Çekyalı sol beke ateş püskürdü. Filip Novak'ın tutuk görüntüsü Fenerbahçelileri adeta çileden çıkardı. İşte detaylar…

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Filip Novak, Skhupi maçından sonra Fenerbahçe-Tirana mücadelesinde de tel tel döküldü. Adı sık sık ayrılık dedikodularına karışan Filip Novak, Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı.

FENERBAHÇELİLERİN FİLİP NOVAK ÖFKESİ

2-2 sona eren Skhupi maçında gösterdiği performansla sahanın en kötülerinden olan Filip Novak, Tirana maçına da ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki, ikinci hazırlık maçında da yokları oynadı. Taraftarlar, Filip Novak'a sosyal medyada öfke kustu.

AYRILIK İDDİALARI

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Filip Novak'ın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Oyuncu için Sivasspor ve Sparta Prag'ın devrede olduğu öne sürülmüştü. Yeni sezon öncesi hazır bir görüntü vermeyen Filip Novak'ın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Filip Novak'ın performansından hoşnut olmayan Fenerbahçeli taraftarlar da oyuncuyla acilen yolların ayrılmasını talep ediyor. İşte Sarı-Lacivertli taraftarların Filip Novak paylaşımları...

Etiketler : Fenerbahçe Filip Novak Sarı-Lacivertli taraftar
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