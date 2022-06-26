Filip Novak depremi! Fenerbahçe-Tirana maçında yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Filip Novak, Skhupi maçından sonra Fenerbahçe-Tirana mücadelesinde de tel tel döküldü. Adı sık sık ayrılık dedikodularına karışan Filip Novak, Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı.

FENERBAHÇELİLERİN FİLİP NOVAK ÖFKESİ

2-2 sona eren Skhupi maçında gösterdiği performansla sahanın en kötülerinden olan Filip Novak, Tirana maçına da ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki, ikinci hazırlık maçında da yokları oynadı. Taraftarlar, Filip Novak'a sosyal medyada öfke kustu.

AYRILIK İDDİALARI

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Filip Novak'ın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Oyuncu için Sivasspor ve Sparta Prag'ın devrede olduğu öne sürülmüştü. Yeni sezon öncesi hazır bir görüntü vermeyen Filip Novak'ın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Filip Novak'ın performansından hoşnut olmayan Fenerbahçeli taraftarlar da oyuncuyla acilen yolların ayrılmasını talep ediyor. İşte Sarı-Lacivertli taraftarların Filip Novak paylaşımları...