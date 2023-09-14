VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki: Terörist müsveddesi
Güney Kore'de ziyarete açılan "Mavi Saray" yaklaşık 1,5 yılda 400 bin misafir ağırladı
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
Türkiye Kart Konya'da kullanılmaya başladı
İletişim Başkanlığından 100. Yıla özel internet sitesi
İstanbul'da operasyon! 90 silah ele geçirildi, 10 gözaltı
14 Eylül 2023 Perşembe 12:51:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 12:51:00

"Filenin Sultanları"nın olimpiyat yolu "açık"

Kaynak: AA

ABONE OL

"Filenin Sultanları", B Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde, grubunu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri, 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek.

"Filenin Sultanları", B Grubu'nda mücadele edecek ve grubunu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat yolunda öncelikle Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanacak B Grubu maçlarının ardından oluşacak tabloda ilk 2 içinde yer almaya çalışacak.

Türkiye, B Grubu'nda dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile de karşılaşacak.

Paris "şansı" devam edecek

Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek.

Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak.

Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

Gruplar

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

İlk servis cumartesi günü atılacak

Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü Porto Riko ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin karşılaşması, TSİ 07.00'de başlayacak.

Millilerin, Tokyo'daki olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

Etiketler : 2. B Grubu 3. Fransa Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX