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22 Eylül 2023 Cuma 11:40:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 11:40:00

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya set vermedi

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.

Müsabakaya her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, ilk dakikalar 7-7 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya (12-16) çıkaran milli takım, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Brezilya, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, setin ortalarında 14-14'te eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis turunda 3 sayılık seri yakalayan milli takım, 17-14 öne geçti. Son sayıları etkili oynayan milli takım, 5 sayılık (24-19) fark yakaladı. Thaisa'nın servis turunda 5 set sayısı çeviren Brezilya, 24-24'de eşitliği yakaladı. Milli takım, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi.

Üçüncü sete her iki ülkede hücumda ve defansta etkili başladı. Setin başları 10-10 eşitlikle geçilirken, 3 sayılık seri bulan milliler 10-13 öne geçti. Setin ortalarında 6 sayı (12-18) fark yakalayan milli takım, iyi oynadığı üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

"Filenin Sultanları", oynadığı beş maçı da kazanarak olimpiyat yolunda büyük avantaj elde etti.

Ay yıldızlılar gruptaki altıncı maçında yarın TSİ 13.30'da ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

ELEMELER 3 ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

Etiketler : a milli voleybol takımı filenin sultanları brezilya
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