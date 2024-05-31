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"Filenin Sultanları" Sırbistan'ı mağlup etti
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31 Mayıs 2024 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 14:30:00

"Filenin Sultanları" Sırbistan'ı mağlup etti

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 3-1 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyetini kazandı.

Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00'de Güney Kore ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.

Etiketler : filenin sultanları sırbistan a milli kadın voletbol takımı milletler ligi
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