"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, (TSİ) 07.00'de başlayacak.
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı
Milli takım, olimpiyat elemelerine Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek başladı.
Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", B Grubu'nda dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte yer alıyor.
Millilerin elemelerdeki maç programı şöyle:
19 Eylül:
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika
HEDEF "İLK 2"
Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında ilk 5'e girenler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda parkeye çıkacak 12 ülke arasında yerini alacak.
Fransa, ev sahibi kontenjanından oyunlara direkt katılacak.
3 ÜLKEDE OYNANIYOR
Olimpiyat elemelerinde 24 takım; Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna.
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.
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