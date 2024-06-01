Filenin Sultanları, Güney Kore'ye göz açtırmadı

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelenin ilk setinde fırtına gibi esti. Derya Cebecioğlu önderliğinde etkili olan Türkiye farkı 9'a kadar çıkardı. Güney Kore'ye geri dönüş şansı vermeyen Ay-yıldızlılar, 25-20 ile 1-0 öne geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mücadelenin 2'inci setinde de Türkiye rüzgarı esti. Güney Kore'nin direncini çabuk kıran Filenin Sultanları farkı çift hanelere kadar çıkardı. İyi oyununu sürdüren Ay-Yıldızlılar, 25-15 ile durumu 2-0 yaptı.

Türkiye, 3'üncü sette de Güney Kore'ye şans tanımadı. Taraftarının desteğini arkasına alan Filenin Sultanları hücumda etkili oldu. Yakaladığı avantajı koruyan millilerimiz, 25-20 ile maçı 3-0 kazandı ve üst üste 4'üncü, toplamda ise 5'inci galibiyetini aldı. Güney Kore ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.

Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

SALON: College Park Center, Arlington

HAKEMLER: Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)

GÜNEY KORE: Dahyeon, Dain, Jiyun J., Hoyoung, Jeongah, Sohwi, Dahye (L) (Jiwon, Seungju, Jiyun M.)

TÜRKİYE: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

SETLER: 20-25, 15-25, 20-25

SÜRE: 66 dakika (23, 21, 22)