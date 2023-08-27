Filenin Sultanları finalin kapısını araladı!

İtalya, Almanya, Belçika ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya-Polonya maçının galibiyle karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi.

Salon: Paleis 12

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Ayça, Hande, Derya, Elif)

Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van de Vyver, Rampelberg (L) (Van Sas, Krenicky, Lemmens, Demeyer)

Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30

Süre: 50 dakika (25, 25, 24, 41)