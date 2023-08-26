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26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:30:00

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda yarın Belçika ile karşılaşacak

Kaynak: AA

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Belçika ile karşılaşacak.

Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika ile mücadele edecek.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak.

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Şampiyonada 24 takımın mücadele ettiği grup maçlarına Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya (D Grubu) ev sahipliği yaptı.

A Grubu'ndan Sırbistan, Polonya, Ukrayna ve Belçika, B Grubu'ndan İtalya, Bulgaristan, Romanya ve İsviçre, C Grubu'ndan Türkiye, Almanya, İsveç ve Çekya, D Grubu'ndan ise Hollanda, Fransa, Slovakya ve İspanya, son 16 turuna kaldı.

Organizasyonda son 16 turu maçları ile çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Etiketler : filenin sultanları a milli kadın voleybol takımı türkiye belçika
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