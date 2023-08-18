Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Kaynak: IHA
Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Salon: Castello
Türkiye: Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Gizem (L) (Ayça, İlkin)
İsveç: A. Haak, Andersson, I. Haak, A. Lazic, Wasserfaller, Julevik, Brink (L) (Arrestad, R. Lazic, Gustafsson, E. Anderson (L), Hellvig, Nilsson)
Setler: 25-22, 25-18, 25-13
Süre: 1 saat 15 dakika (32',23',20')
- Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
- Gençlerden satrançta büyük başarı!
- Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
- Futbolda haftanın programı
- Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor
- UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı