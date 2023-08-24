Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi! Gruptan lider çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Salon: Castello

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Aslı Kalaç)

Almanya: Kastner, Stigrot, Weitzel, Strubbe, Alsmeier, Schoelzel (Pogany, Cesar, Stautz, Hölzig)

Setler: 25-15, 25-20, 28-26

Süre: 79 dakika (22, 25, 32)