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Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi! Gruptan lider çıktı
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24 Ağustos 2023 Perşembe 23:48:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 23:48:00

Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi! Gruptan lider çıktı

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CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 5. maçında Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-0 yendi. Ay yıldızlılar, gruptaki 5 maçta sadece 1 set kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Salon: Castello

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Aslı Kalaç)

Almanya: Kastner, Stigrot, Weitzel, Strubbe, Alsmeier, Schoelzel (Pogany, Cesar, Stautz, Hölzig)

Setler: 25-15, 25-20, 28-26

Süre: 79 dakika (22, 25, 32)

Etiketler : A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası
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