Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi! Gruptan lider çıktı
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 5. maçında Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-0 yendi. Ay yıldızlılar, gruptaki 5 maçta sadece 1 set kaybetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.
"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.
Salon: Castello
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Aslı Kalaç)
Almanya: Kastner, Stigrot, Weitzel, Strubbe, Alsmeier, Schoelzel (Pogany, Cesar, Stautz, Hölzig)
Setler: 25-15, 25-20, 28-26
Süre: 79 dakika (22, 25, 32)
- Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi! Gruptan lider çıktı
- Beşiktaş 9+4'te Dinamo Kiev'i yıktı! Avantajı kaptı
- Fenerbahçe Kadıköy'de Twente'yi farklı geçti!
- Milli pentatloncu Buğra Ünal, İngiltere'de yarı finale kaldı
- PFDK açıkladı! Kulüplere ceza yağdı
- Türkiye Yüzyılı'nda profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye'de atacak