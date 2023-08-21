21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:56:00
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!
Kaynak: AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya ile karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
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