Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.