Filenin Sultanları, Fransa vizesi aldı

23 Eylül 2023 Cumartesi 15:22:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 15:22:00
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi
Kaynak: İHA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek, 6'da 6 yaptı ve olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.
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