Filenin Sultanları, Fransa vizesi aldı

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23 Eylül 2023 Cumartesi 15:22:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 15:22:00

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi

Kaynak: İHA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek, 6'da 6 yaptı ve olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.

Etiketler : a milli kadın voleybol takımı paris 2024 olimpiyat elemeleri japonya
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