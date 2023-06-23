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23 Haziran 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 10:45:00

"Filenin Efeleri"nin CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki rakibi Çekya

Kaynak: AA

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde yarın Çekya ile karşılaşacak.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 18.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Çekya'yı geçip finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Millilerin 14 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan.

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz.

Smaçörler: Burutay Subaşı, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija.

Orta oyuncular: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç, Faik Samet Güneş.

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar.

Etiketler : a milli erkek voleybol takımı 2023 cev avrupa altın ligi dörtlü final çekya
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