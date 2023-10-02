VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da depremlerdeki yıkımlarla ilgili ilk dava açıldı
"Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşaca...
Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede
Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle 5,5 milyon avro tazminat ...
İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi
İstinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü
02 Ekim 2023 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 10:23:00

"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın ABD ile karşılaşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak.

"Filenin Efeleri", elemelerdeki ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. ABD ise grupta 2'de 2 yaptı.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Etiketler : 2024 paris olimpiyatları elemeleri filenin efeleri a milli erkek voleybol takımı abd
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX