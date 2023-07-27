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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:33:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:33:00

"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde yarın Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak

Kaynak: AA

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda yarın Dominik Cumhuriyeti'yle mücadele edecek.

Milli takım, başkent Doha'da gerçekleştirilecek organizasyonun çeyrek finalinde yarın TSİ 20.00'de Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek.

Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Etiketler : FİLENİN EFELERİ A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI VOLEYBOL
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