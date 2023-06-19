VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz"
AYM'den HDP kararı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi açıklarındaki doğal gaz sahasını geliştirmenin mümkün hale geldiğin...
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4,2'lik deprem
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
19 Haziran 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 15:00:00

"Filenin Efeleri", CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de Çekya ile eşleşti

Kaynak: AA

ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalindeki rakibi Çekya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Efeleri", Dörtlü Final müsabakalarını 24-25 Haziran Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.

Milli takım; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı Dörtlü Final'de, finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Etiketler : a milli erkek voleybol takımı filenin efeleri cev avrupa altın ligi çekya
Madonna'ya yemek yaptım

Madonna'ya yemek yaptım
İstanbul aşkına

İstanbul aşkına
"Merve ile evlendiğime pişman değilim"

"Merve ile evlendiğime pişman değilim"
Baba-oğul düeti geliyor

Baba-oğul düeti geliyor
Konserde şarkı sürprizi

Konserde şarkı sürprizi
Futbol buluşması

Futbol buluşması
‘Ya Çok Seversen'den ilk kare

‘Ya Çok Seversen'den ilk kare
"Pedro Pascal'la oynamak isterim"

"Pedro Pascal'la oynamak isterim"
Tatile çıkacağız

Tatile çıkacağız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX