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FIFA Kadınlar Dünya Kupası sahibini buluyor
19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:53:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:53:00

FIFA Kadınlar Dünya Kupası sahibini buluyor

Kaynak: AA

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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde, İspanya ile İngiltere kozlarını yarın paylaşacak.

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, İspanya ile İngiltere arasındaki final maçı, TSİ 13.00'te Avustralya'daki Sydney Olimpik Stadı'nda oynanacak.

Turnuvada peş peşe 3. kez yarı finale çıkan İngiltere, tarihinde ilk defa son 4'e kalan ev sahibi Avustralya'yı 3-1 mağlup ederek finale çıktı. İngiltere organizasyonda finale kadar yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

İspanya ise 2019'daki turnuvanın 3'üncüsü İsveç'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İspanya, turnuvadaki 6 maçını da kazanarak finale kadar geldi.

HER İKİ TAKIM DA İLK KEZ FİNALDE

Finalde kazanan taraf tarihinde ilk kez kupaya uzanmış olacak. Daha önce oynanan 8 Dünya Kupası organizasyonunda İspanya ve İngiltere, final oynama başarısı gösterememişti.

Önceki turnuvalarda yarı final oynama başarısı gösteren İngiltere, FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinde ilk kez finale çıktı.

Bu turnuvaya kadar son 16 turundan ötesini göremeyen İspanya da tarihinde ilk kez finale yükseldi.

ORGANİZASYON TARİHİNİN EN BAŞARILI TAKIMI ABD, YARI FİNALİ GÖREMEDİ

Son iki turnuvanın şampiyonu olan ve bu turnuvanın da favori takımları arasında yer alan ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, kupayı 4 kez kazanmıştı.

İlk kez 1991'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ABD; 1999, 2015 ve 2019'da aynı başarıya ulaştı. 1995'te Norveç şampiyon olurken, Almanya 2003 ve 2007'de, Japonya ise 2011'de kupanın sahibi olmuştu.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD dışında Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa şampiyonluk için iddialı takımları arasında gösteriliyordu.

REKOR PARA ÖDÜLÜ

Bu turnuvadaki para ödülü miktarı, turnuva rekoru olacak. Önceki şampiyonaya oranla 80 milyon dolar daha fazla dağıtacak FIFA, toplam 110 milyon doları takımlar arasında paylaştırıyor.

İspanya ve İngiltere finalinde şampiyonluğa ulaşacak takıma 10, finaliste ise 7,5 milyon dolar para ödülü verilecek.

Etiketler : dünya kupası futbol fifa
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