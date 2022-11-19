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19 Kasım 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 16:00:00

FIFA Başkanı Infantino, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı

Kaynak: AA

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'la ilgili yoğun eleştirilere karşı Batı'yı ikiyüzlü davranmakla suçladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen Infantino, Katar'ın turnuva tarihinin en iyi organizasyonuna imza atacağını savundu.

Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki eleştirilere sert yanıt veren Infantino, "Ben Avrupalıyım. Dünyanın dört bir yanında 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler." diye konuştu.

Reform ve değişimin zaman alacağını vurgulayan Infantino, "Bu insanlara yardım etmek, onları eğitmek ve daha iyi bir gelecek vermek için yatırım yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin 2016'dan bu yana kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Katar'ı değil futbolu savunduğunu vurgulayan Infantino, "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Katar ilerleme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum." dedi.

Kaza geçiren her işçinin yasal tazminatını aldığı bilgisini paylaşan Infantino, FIFA'nın Katar 2022 fonunun eğitime aktarılacağını, Hindistan'da 25 milyon çocuk ve kadına yardım edecek bir anlaşma imzalandığını söyledi.

Infantino, statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklanmasıyla ilgili soruya, "Eğer Dünya Kupası ile ilgili en büyük sorunumuz buysa derhal istifa eder ve dinlenmek için sahile giderim. Dünya Kupası'nda alınan her karar Katar ve FIFA'nın ortak kararıdır. Katar'da alkol satın alabileceğiniz ve taraftarların alkol tüketebileceği birçok taraftar bölgesi olacak. Günde üç saat boyunca bira içemezseniz, hayatta kalacağınızı düşünüyorum" yanıtını verdi.

Etiketler : fİfa başkanı gianni ınfantino 2022 dünya kupası katar batı
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