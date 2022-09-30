Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi Tivibu'da
Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlenen Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ekranlara taşıyor. Türkiye'den Galatasaray NEF, Karşıyaka, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka'nın katıldığı Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Tivibu, basketbol severlerin ilgiyle takip ettiği, Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlenen Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni sezonda ekranlara getiriyor.
TÜRKİYE'NİN DEV TEMSİLCİLERİ FİBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Avrupa'nın başarılı kulüplerinin yer aldığı Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde; Türkiye'yi Galatasaray NEF, Karşıyaka, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka temsil ediyor. Takımlar Fiba Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerine karşı mücadele veriyor.
Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim saat 21:00'da Darüşşafaka, Hapoel Kudüs ile karşı karşıya geliyor. 4 Ekim saat 19:30'da Karşıyaka – AEK, saat 21:30'da ise Murcia – TOFAŞ mücadeleleri başlıyor. 5 Ekim saat 19:00'da Bahçeşehir Koleji – Igokea maçının ardından saat 21:00'da Oostende – Galatasaray NEF müsabakası naklen yayınlanıyor. Basketbolseverler dev mücadeleleri Tivibu Spor'dan izleyebiliyor.
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